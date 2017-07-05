Массовое отравление армянских солдат в Карабахе
2017-07-05 13:13 | www.oxu.az | 3
На территории оккупированного Агдеринского района в одной из воинских частей армянской армии произошло массовое пищевое отравление военнослужащих.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на военные источники.
Для локализации отравления и предотвращения распространения инфекционных заболеваний среди армянских военнослужащих многие из них размещены в военном госпитале в Агдере.
Состояние семи военнослужащих расценивается как тяжелое.
A.M.