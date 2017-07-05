Массовое отравление армянских солдат в Карабахе

2017-07-05 13:13 | www.oxu.az | 3

На территории оккупированного Агдеринского района в одной из воинских частей армянской армии произошло массовое пищевое отравление военнослужащих.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на военные источники.

Для локализации отравления и предотвращения распространения инфекционных заболеваний среди армянских военнослужащих многие из них размещены в военном госпитале в Агдере.

Состояние семи военнослужащих расценивается как тяжелое.

A.M.