Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, град

2017-07-05 13:20 | www.oxu.az | 3

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, будет дуть временами порывистый северо-западный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-25, днем 30-34, в Баку ночью 22-24, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность составит 55-65%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 22-23, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 23-24, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Ночью в некоторых северных и западных районах будут грозы, возможны дожди, град. Подует временами порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 22-27, днем 33-37, в горах ночью 17-22, днем 24-29 градусов тепла.

A.M.