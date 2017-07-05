В бакинском роддоме скончалась роженица

2017-07-05 16:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку в роддоме № 7 вчера скончалась роженица Турана Мамедова, сообщила в среду представитель пресс-службы минздрава Сафая Ахмедова.

Как говорится в сообщении, Турана Мамедова поступила в роддом четвертого июля с диагнозом хроническая гипоксия. «В этот же день в 12:30 ей была сделана операция кесарево сечение. Мальчик родился весом 3,3 килограмма. После операции началось сильное кровотечение. Несмотря на все необходимые реанимационные меры, в первые сутки после родов произошла биологическая смерть Тураны Мамедовой», - говорится в сообщении.

В пресс-службе минздрава сообщили, что было проведено патолого-анатомическое исследование трупа. В данный момент комиссия по родовспоможению минздрава проводит расследование. После заключения будет дана дополнительная информация, сообщили в минздраве.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)