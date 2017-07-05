ОИС резко осудила обстрел азербайджанского села ВС Армении (Эксклюзив)

2017-07-05 16:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) осуждает любое применение силы и считает, что любые споры должны решаться мирными средствами, сказали Trend в организации, комментируя военную провокацию Армении.

«ОИС осуждает обстрел азербайджанского села в Физулинском районе вооруженными силами Армении, который привел к гибели невинных гражданских лиц», - говорится в комментарии организации Trend.

Генеральный секретариат ОИC вновь заявляет о своей давней позиции в отношении агрессии Армении против Азербайджанской Республики и считает, что решение этой проблемы - это немедленное выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и вывод всех армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий.

ОИС продолжает поддерживать мирное урегулирование конфликта и считает, что необходимо предпринять все усилия для предотвращения обострения ситуации, говорится в комментарии.

Ранее минобороны Азербайджана сообщило, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Авторы: Эльмира Таривердиева, Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)