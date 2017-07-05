В Европарламент и ПА Евронест направлено обращение в связи со зверствами, учиненными армянами в Физули

2017-07-05 16:05 | www.apa.az | 3

Руководитель азербайджанской делегации в ПА Евронест Фуад Мурадов направил обращение в Европарламент и ПА Евронест в связи с гибелью жительниц физулинского села Алханлы 50-летней Сахибы Идрис гызы Гулиевой и 2-летней Захры Эльнур гызы Гулиевой. Они были убиты в результате артиллерийского обстрела армянами.

Как сообщает АПА, в обращении отмечается, что Армения своей политикой террора хочет держать азербайджанский народ в страхе, таким образом оказывая давление на Азербайджан в переговорном процессе.

В обращении также подчеркивается, что поддерживающие позицию Армении в Европарламенте несут ответственность за это преступление. Отмечается, что убийство женщин и детей является бесчеловечным: «Нигде в мире не может быть одобрено убийство ребенка, мирных жителей. Это результат пренебрежительного отношения некоторых и структур к продолжающейся около 25 лет оккупантской политике Армении. Вся ответственность за кровавую провокацию падает на военно-политическое руководство Армении, а также тех, кто поддерживал Армению в Европарламенте».

В обращении содержится призыв к Европарламенту срочно провести обсуждения и принять резолюцию для того, чтобы дать этому кровавому преступлению юридическую оценку. Делегация Азербайджана в ПА Евронест заявила, что постоянно будет поднимать этот вопрос на следующих заседаниях Европарламента.