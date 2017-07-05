Российский эксперт: Мировая общественность должна дать оценку убийству 2-летнего ребенка, этому зверству

2017-07-05 13:26 | www.oxu.az | 3

«Смерть гражданских лиц еще раз показывает, что нагорно-карабахский конфликт не является замороженным, эта рана еще кровоточит. То, что такого рода события происходят часто, говорит о том, что эта рана будет кровоточить еще очень долго».

Как передает Oxu.Az, об этом в интервью АПА сказал директор Института политических исследований России, известный политолог Сергей Марков, выражая отношение к гибели в результате обстрела ВС Армении села Алханлы Физулинского района двух человек, включая маленького ребенка, а также ранению одного человека.

По мнению эксперта, если стороны в скорейшем времени не сядут за стол переговоров, то широкомасштабная война в регионе неизбежна:

«Вероятность повторения апрельских боев очень высока. Поэтому стороны должны сесть за стол переговоров. Мировая общественность в первую очередь обязана принудить Армению сесть за стол переговоров. Российская и мировая общественность должны оказать серьезное давление на руководство Армении».

С. Марков подчеркнул важность оценки мировой общественностью действий ВС Армении против мирных граждан:

«Мировая общественность должна дать оценку убийству 2-летнего ребенка, этому зверству. Армянское государство должно быть осуждено за экспансию. Они оккупировали территорию соседней страны – Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов. Эта оккупация должна быть прекращена».

A.M.