Посол Израиля в Азербайджане пришел в ужас от убийства армянами 2-летней Захры и ее бабушки

2017-07-05 13:32 | www.oxu.az | 3

«Посол Израиля в Азербайджане Дан Став испытал ужас и скорбь от сообщения об убийстве 2-летней Захры Гулиевой и ее бабушки Сахибы Гулиевой, погибших в результате обстрела армянами села Алханлы Физулинского района 4 июля».

Как передает Oxu.Az, об этом заявили в посольстве.

«Посол Дан Став выражает соболезнования семье Захры и Сахибы Гулиевых, а также всему азербайджанскому народу, желает скорейшего выздоровления раненым», - говорится в информации.

Отметим, что 4 июля в 20:40 вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы (1967 г.р.) и Гулиева Захра Эльнур гызы (2015 г.р.).

Получившая в результате обстрела осколочные ранения Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы (1965 г.р.) была доставлена в военный госпиталь и прооперирована.

A.M.