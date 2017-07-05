Узбекистан готов сотрудничать с Human Rights Watch при условии невмешательства во внутренние дела страны - глава МИД

2017-07-05 16:34 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан готов к сотрудничеству с Human Rights Watch на условиях взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела страны, уважения традиций и обычаев народа. Об этом сказал министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов в среду в ходе прямого диалога с согражданами на площадке Международного пресс-клуба.

По его словам, в сотрудничестве Узбекистана и Human Rights Watch образовалась пауза примерно с 2010 года, но окончательно отношения прерваны не были.

Министр сообщил, что в МИД поступило обращение руководства организации о приеме ее делегации в Узбекистане во главе со Стивом Свердловым.

"Мы готовы их принять, наши двери открыты", - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что нельзя объявлять универсальными ценности одного общества и механически переносить их в другое общество.

«Мы может иметь разные точки зрения, взгляды, но это не исключает возможности обсуждать все вопросы», - сказал Камилов.

Камилов напомнил, что он имел возможность изложить эту точку зрения верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Раад аль-Хусейну в ходе его недавнего визита в Узбекистан.

«Этот визит дал мне возможность понять сложности и вызовы при всесторонней реализации прав человека в Узбекистане и определить возможные области, в которых мое управление может оказать дальнейшую поддержку властям, гражданскому обществу, национальному правозащитному учреждению и международному сообществу», - сказал по итогам визита Зейд Раад аль-Хусейн.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)