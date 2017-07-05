Erdoğan: Konuşmama izin vermeyen Almanya intihar ediyor

2017-07-05 17:35 | www.trend.az | 0

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da haftalık yayın yapan Die Zeit'e konuştu. Erdoğan, "Almanya, benim konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor. Bu hatayı düzeltmeliler." dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin Gülen taraftarları iade edilene kadar Almanya'yı teröristleri koruyan bir ülke olarak göreceğini belirtti.

Almanya ile Türkiye'nin birbirine ihtiyacı olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile arasında bir problem olmadığını söyledi.