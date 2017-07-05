Каспшик осмотрел место гибели мирных азербайджанцев в результате обстрела армян

2017-07-05 16:21 | www.apa.az | 4

Как сообщил карабахскому корреспонденту АПА территориальный представитель села Алханлы Ильхам Исрафилов, во время похорон жителей села Сахибы Гулиевой (1967 г.р.) и ее внучки Захры Гулиевой (2015 г.р.), погибших 4 июля в результате открытого со стороны армянских вооруженных подразделений огня, А.Каспшик в сопровождении военных осмотрел место событий и отправился на передовую.

Затем личный представитель вернулся в село Алханлы.

А.Каспшик не встретился с жителями села.

Отметим, 4 июля в 20:40 вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы (1967 г.р.) и Гулиева Захра Эльнур гызы (2015 г.р.). Получившая в результате обстрела осколочные ранения Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы (1965 г.р.) была доставлена в военный госпиталь и прооперирована.