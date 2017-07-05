Состоялись похороны бабушки и внучки, погибших в результате обстрела со стороны армян – ФОТО

2017-07-05 13:40 | www.oxu.az | 3

Состоялись похороны Гулиевой Сахибы Идрис гызы 1967-го г.р. и Гулиевой Захры Эльнур гызы 2015-го г.р., погибших в результате обстрела села Алханлы Физулинского района из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, на похоронах наряду с членами семьи погибших, присутствовали также представители ИВ Физулинского района и представители общественности.

Для обеспечения безопасности, Исполнительная власть приняла решение провести траурную церемонию не в селе Алханлы, а в другом поселке.

Бабушка и внучка были преданы земле на кладбище в селе Алханлы.

Отметим, что 4-го июля вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы (1967 года рождения) и Гулиева Захра Эльнур гызы (2015 года рождения). Получившая в результате обстрела осколочные ранения Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы (1965 года рождения) была доставлена в военный госпиталь и прооперирована. Сейчас ее состояние стабильное.

В связи с инцидентом соответствующие международные структуры были проинформированы.

Вследствие адекватных ответных действий, предпринятых подразделениями Вооруженных сил Азербайджана расположенных в этом направлении, противник был подавлен.

Министерство обороны заявляет, что вся ответственность за кровавую провокацию целиком и полностью ложится на военно-политическое руководство Армении.

A.M.