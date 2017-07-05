Армянские ВС применили противотанковые снаряды

2017-07-05 13:50 | www.oxu.az | 4

«Во время осмотра тел погибших при обстреле армянской стороной села Алханлы Физулинского района выявлены осколки противотанковых мин».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил журналистам на брифинге руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов.

Он отметил, что прокуратурой Физулинского района возбуждено уголовное дело в связи с убийством двух и ранением одного человека в результате обстрела армян.

«Это не первая провокация армян против мирного населения. Проводятся расследования по другим делам, возбужденным в связи с нарушением перемирия со стороны армян», - заявил Э. Султанов.

Во вторник, 4-го июля, вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы (1967 года рождения) и Гулиева Захра Эльнур гызы (2015 года рождения). Получившая в результате обстрела осколочные ранения Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы (1965 года рождения) была доставлена в военный госпиталь и прооперирована.

A.M.