Парламент Ирана поддержал ракетные удары КСИР

2017-07-05 16:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - 162 иранских парламентария выступили с заявлением, в котором поддержали недавний ракетный удар, нанесенный Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по террористической группировке "Исламское государство" (ISIS, ISIL, Daesh) в Сирии.

В заявлении также содержится призыв к иранским должностным лицам оказать поддержку КСИР, сообщило в среду информационное агентство IRNA.

Депутаты призвали защищать международный мир и стабильность и обвинили США и их союзников в «дестабилизации региона».

В июне КСИР запустил шесть баллистических ракет средней дальности наземного базирования по базе террористической группировки в восточной Сирии в ответ на две террористические атаки в Тегеране, в результате которых погибли 17 человек и ранено более 50 человек.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Ирина Парфёнова)