Назим Ибрагимов: «Диаспорские организации Азербайджана мобилизованы в связи с событием в Алханлы»

2017-07-05 17:43 | www.apa.az | 7

Об этом АПА заявил председатель Госкомитета по работе с диаспорой Назим Ибрагимов.

Председатель Госкомитета сообщил, что для доведения до сведения международного сообщества информации о произошедшем диаспорским организациям были даны соответствующие рекомендации: «Диаспорские организации уже начали направлять обращения в правительства, парламенты, стран, где они функционируют, а также в международные организации и местной общественности. В то же время, проводя акции протеста, шествия перед посольствами Армении в иностранных государствах, штабами международных организаций, на центральных улицах и площадях крупных городов, они будут призывать международное сообщество не оставаться равнодушным к гибели мирных жителей, оказать поддержку в скорейшем урегулировании нагорно-карабахского конфликта».

Отметим, 4 июля в 20:40 вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы (1967 г.р.) и Гулиева Захра Эльнур гызы (2015 г.р.). Получившая в результате обстрела осколочные ранения Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы (1965 г.р.) была доставлена в военный госпиталь и прооперирована.