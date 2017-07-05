Эльмар Мамедъяров обсудил с сопредседателями события в Физули

2017-07-05 14:17 | www.oxu.az | 4

«Хотя на повестке и не стоит вопрос об отсрочке встречи глав МИД Азербайджана и Армении, этот вопрос должен быть рассмотрен комплексно, а затем принято решение».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что участие Азербайджана в переговорах не носит имитационный характер. «Наша позиция конкретна. Мы участвуем в этих субстантивных переговорах», - подчеркнул Х. Гаджиев.

Также Х. Гаджиев добавил, что этот вопрос глава МИД Азербайджана обсудил с французским и российским сопредседателями МГ ОБСЕ. С американским сопредседателем разговор не состоялся по техническим причинам.

A.M.

