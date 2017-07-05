Официальный Баку ответил Кремлю

2017-07-05 14:23 | www.oxu.az | 4

«Между Азербайджаном и Россией было подписано соглашение о безвизовом режиме для граждан. Азербайджан гордится мультикультуральными традициями. Это является примером для всего мира. Но, к сожалению, Азербайджан страдает от армянской оккупации».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление МИД России о том, что при поездке армян-граждан России в Азербайджан они задерживаются в аэропорту и отправляются назад.

Он сказал, что об этом сообщается российской стороне:

«В результате оккупации и насилия Армении против Азербайджана была проведена политика кровавой этнической чистки. Эта политика также проведена на территории Армении. К сожалению, некоторые лица армянской национальности разжигают рознь на этнической почве. По этой причине мы проводим такого рода мероприятия. Российский сопредседатель, в том числе и другие сопредседатели, выступая с позиции возложенных на них обязательств, должны приложить больше усилий для урегулирования конфликта. ВС Армении должны быть выведены с наших оккупированных территорий. В регионе должны быть обеспечены мир, свободное передвижение и цивильные отношения».

Отметим, МИД России заявил, что приезжающие в Азербайджан армяне-граждане России подвергаются дискриминации из-за этнического происхождения.

A.M.

