Ответственность за убийство граждан Азербайджана несут и силы, поддерживающие Армению в Европарламенте - Фуад Мурадов (ФОТО)

2017-07-05 16:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Ответственность за убийство граждан Азербайджана несут и силы, поддерживающие Армению в Европарламенте. Об этом говорится в обращении главы азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее (ПА) Евронест Фуада Мурадова, направленном членам Европарламента и ПА Евронест в связи с гибелью 50-летней Гулиевой Сахибы Идрис гызы и двухлетней Гулиевой Захры Эльнур гызы в результате массированного артобстрела села Алханлы Физулинского района со стороны вооруженных сил Армении.

В обращении говорится, что военно-политическое руководство Армении 25 лет оккупирует 20 процентов азербайджанских территорий, более одного миллиона человек изгнаны с родных мест, убиты около 30 тысяч азербайджанских соотечественников, тысячи людей все еще находятся в заложниках, и Ходжалинский геноцид доказал, что война ведется против мирного населения Азербайджана.

Отмечается, что армянская сторона, практически каждый день нарушая режим прекращения огня после подписания Бишкекского протокола в 1994 году, разрушает гражданские объекты и наносит вред здоровью гражданского населения в населенных пунктах вдоль линии фронта. То, что произошло 4 июля, – продолжение захватнической политики Армении. Этой политикой террора Армения пытается держать в постоянном страхе и панике азербайджанское население, а также оказать давление на Азербайджан на мирных переговорах.

В обращении подчеркивается, что силы, которые поддерживают Армению в Европарламенте, несут ответственность за это преступление.

В документе говорится, что, несмотря на условия войны, открывать огонь по женщинам и детям – поступок, несовместимый с человечностью. Убийство младенца, мирного населения не может восприниматься нигде. Это результат поверхностного отношения государств мира и международных организаций к захватнической политике Армении, продолжающейся около 25 лет, а иногда и оказываемой ей сильной поддержки.

Вся ответственность за совершенную кровавую провокацию, наряду с военно-политическим руководством Армении, ложится и на тех, кто хранит молчание в связи с этой политикой, на силы, поддерживающие Армению в Европарламенте.

В обращении подчеркивается, что Европарламент должен держать под серьезным контролем этот вопрос и оказывать постоянную поддержку странам, подвергшимся оккупации, содержится призыв к Европарламенту организовать срочные обсуждения для правовой оценки этого кровавого преступления и принятия резолюции.

«Надеемся, что Европарламент не будет демонстрировать безмолвие перед этой кровавой и захватнической политикой, проводимой в регионе, где находятся партнеры Европарламента, а даст этому свою правовую оценку», - говорится в обращении.

К обращению приложены фотографии убитой двухлетней Захры Гулиевой.

В заключение в обращении говорится, что делегация в ПА Евронест поднимет этот вопрос на очередном заседании бюро структуры и постоянно будет его поднимать во всех структурах и на заседаниях Европарламента.

Как сообщило ранее минобороны Азербайджана, четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)