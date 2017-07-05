Недостаток сна в детстве сокращает жизнь человека

2017-07-05 17:00 | www.trend.az | 4

Недостаточно продолжительный сон в детстве оказался статистически связан с ускоренным старением клеток на генетическом уровне и низкой продолжительностью жизни, заявляют ученые в статье, опубликованной в издании Journal of Pediatrics, передает РИА Новости.

"Пока не понятно, можно ли обратить этот процесс вспять, восстановив режим сна, но можно сказать, что родителям и их детям лучше следовать рекомендациям врачей и спать по 9-11 часов в день", — рассказывает Сара Джеймс (Sarah James) из Принстонского университета (США), чьи слова приводит журнал New Scientist.

Теломеры — это концевые участки хромосом, находящихся в ядре каждой клетки человеческого организма. Теломеры защищают ДНК от повреждений. При каждом делении клетки они становятся короче, когда их длины оказывается недостаточно для нового деления, клетка погибает.

Относительно недавно ученые обнаружили, что длина теломер и их состояние могут меняться не только с возрастом, но и в результате различных процессов в организме, связанных с депрессией, бедностью и стрессом. В частности, большое количество оксидантов и других агрессивных молекул в клетках ведет к аномально быстрому сокращению в длине теломер, и, соответственно, к их ускоренному старению.

Джеймс и ее коллеги раскрыли еще один фактор, который приводит к сокращению теломер и связанным с этим эффектам, наблюдая за устройством хромосом и поведением свыше полутора тысяч семейных пар и их детей с 1998 года по сегодняшний день. Ученые регулярно опрашивали родителей на предмет того, как долго спят их дети, и периодически брали у них пробы крови и замеряли длину теломер в клетках детей.

Как показали эти наблюдения, между плохим сном и длиной теломер существовала вполне определенная связь – дети, спавшие около 7-8 часов, имели в среднем более короткие теломеры, чем их сверстники, соблюдавшие распорядок дня.

В среднем, как показывают замеры Джеймс и ее коллег, каждый час недосыпа ведет к сокращению теломер на 1,5%, что сопоставимо с сокращением концевых участков хромосом из-за стресса, воспитания в неполной семье, депрессии и других социальных факторов.

Что интересно, подобные сокращения в длине теломер никак не сказывались на здоровье детей – в среднем, дети и с очень короткими, и с длинными теломерами в равной степени страдали от "обычных" болезней или тяжелых нарушений развития. Почему это так происходит, ученые пока не знают, но планируют выяснить в ходе последующих наблюдений за более крупными группами родителей и детей.