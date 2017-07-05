Посол Ирана: «Последние шаги в отношении мирного населения Азербайджана вызывают у нас глубокое сожаление»

2017-07-05 17:47 | www.apa.az | 5

«Азербайджанское государство имеет право расследовать на уровне компетентных международных организаций шаги, предпринятые в отношении его мирных граждан. Последние шаги в отношении мирного населения Азербайджана вызывают у нас глубокое сожаление. В связи с этим мы выражаем соболезнования семьям погибших и азербайджанскому государству».

Как сообщает АПА, об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции заявил посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде.

Посол осудил военные действия в отношении мирных граждан: «Международные правила и законы осуждают нарушение гуманитарных прав. Мы верим, что подобные подстрекательские шаги армян никак не помогут процессу урегулирования конфликта политическим и мирным путями, напротив, еще больше усугубят ситуацию».

Дж.Джахангирзаде отметил, что Минская группа ОБСЕ должна принимать серьезные меры с целью недопущения случаев нарушения режима прекращения огня и предотвращения любых шагов против мирных граждан.

Отметим, 4 июля в 20:40 вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы (1967 г.р.) и Гулиева Захра Эльнур гызы (2015 г.р.). Получившая в результате обстрела осколочные ранения Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы (1965 г.р.) была доставлена в военный госпиталь и прооперирована.