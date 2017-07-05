Российские Ту-95 нанесли удар крылатыми ракетами по объектам ИГ в Сирии

2017-07-05 17:57 | www.apa.az | 6

Сегодня стратегические ракетоносцы Ту-95мс, взлетевшие с аэродрома Энгельс на территории Российской Федерации, совершили перелет с дозаправкой в воздухе и нанесли удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГ на границе провинций ХАМА и ХОМС.

Как сообщили московскому корреспонденту АПА в Минобороны России, в результате удара уничтожены 3 крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов в районе города Акербат, что подтверждено данными объективного контроля.

Удары новейшими высокоточными ракетами Х-101 совершены с дальности около 1000 км.

Истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли российские истребители Су-30см, базирующиеся на аэродроме Хмеймим.

После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.