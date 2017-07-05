Новый проект от известной телеведущей – ФОТО

2017-07-05 14:35 | www.oxu.az | 7

Несмотря на то, что летний сезон еще только начинается, телеведущая Айсель Назим уже завершила свой отдых и работает над новым проектом.

В интервью Oxu.Az А.Назим сказала, что в ближайшие дни представит зрителям новый проект:

«Я полна энергии для нового проекта. Павильон для новой передачи уже готов. Мы также провели съемки в Турции. Иншаллах, я представлю новую программу зрителям в этом месяце».

Отметим, что Айсель Назим в настоящее время является ведущей телепередачи «İdman hamı üçün» (Спорт для всех).

Айтен Садыгзаде

