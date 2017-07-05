МИД: Азербайджан ждет нового заявления от ОБСЕ

2017-07-05 14:44 | www.oxu.az | 8

«Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик и сопредседатели Минской группы ОБСЕ с обеих сторон начали проводить расследование в связи с обстрелом армянами села Алханлы Физулинского района».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Заявление ОБСЕ мы считаем устаревшим. Сотрудники офиса Каспршика находятся на месте происшествия для расследования. Армянские военные знали, чем завершится обстрел населенных пунктов из минометов и крупнокалиберных пулеметов. Это был умышленный шаг. Мы ждем нового заявления ОБСЕ», - подчеркнул Х.Гаджиев.

Спикер МИД заявил, что дипломатическим представительствам Азербайджана в зарубежных странах и международных организациях даны инструкции по донесению позиции нашей страны.

Во вторник, 4 июля, около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района Азербайджана.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

Н.О.

