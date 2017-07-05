В Одессе произошел пожар на нефтебазе с продуктами SOCAR

2017-07-05 17:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На нефтебазе "Свитанок" вблизи Одессы, на которой хранят нефтепродукты азербайджанская госкомпания SOCAR, компании АМИК и ОККО, произошел пожар, сообщает в среду украинское издание OilNews.

Согласно сообщению, пожар на территории нефтебазы был ликвидирован около 13:35 по местному времени.

"Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. По предварительной информации, пострадали два человека – водитель бензовоза и работник нефтебазы.

К тушению пожара было привлечено 15 единиц техники и 60 человек", - говорится в сообщении.

Как передает агентство со ссылкой на пресс-службу SOCAR Ukraine, пожар на территории нефтебазы произошел из-за взрыва бензовоза ОККО во время налива.

"Резервуары нефтебазы не повреждены. Пострадавшим оказана необходимая помощь", – сообщили в компании.

SOCAR в Украине представлена дочерней компанией SOCAR Energy Ukraine, а также владеет сетью из 60 АЗС.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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