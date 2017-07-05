Муттонен надеется на восстановление мостов доверия на сессии ПА ОБСЕ в Минске

2017-07-05 17:04 | www.trend.az | 3

Председатель Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Кристин Муттонен надеется на восстановление мостов доверия на 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Минске. Об этом спикер заявила на торжественном открытии сессии, передает Белта.

"Здесь, в Минске, мы будем восстанавливать мосты доверия, дух сотрудничества и возобновлять связи", - сказала Кристин Муттонен.