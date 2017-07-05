В Таджикистане убили родственников примкнувшего к ИГ экс-командира ОМОН

2017-07-05 18:03 | www.apa.az | 4

Четверо близких родственников экс-командира ОМОН МВД Таджикистана Гулмурода Халимова убиты на юге страны при попытке оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в МВД Таджикистана.

В 2015 году Халимов присоединился к террористической организации «Исламское государство».

«В столкновении с таджикской милицией, произошедшем в ночь на среду на территории кишлака Ибрат Восейского района Хатлонской области, были убиты два брата и два племянника сбежавшего в боевые структуры ИГ экс-командира ОМОН МВД страны Гулмурода Халимова», - говорится в информации.

В ходе операции пострадал заместитель начальника УБОП МВД Таджикистана Анвар Хусейнов. Его госпитализировали с ножевым ранением, которое нанес старший брат Халимова.

«Сотрудники милиции подозревают некоторых родных и близких Халимова в связях с террористическими организациями ИГ и «Талибан». Все убитые и трое задержанных его родственников пытались незаконно перейти в Афганистан, но были остановлены сотрудниками МВД», - отмечается в информации.

Родители экс-главы ОМОНа - уроженцы Восейского района, где проживает немало его родственников.

Отметим, в начале июня текущего года в суд было направлено уголовное дело в отношении сына беглого командира ОМОНа - 18-летнего Бехруза Халимова. Ему предъявлены обвинения по двум статьям УК Таджикистана - статья 32 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 401 («Наемничество»).

В ходе следствия установлено, что Бехруз Халимов поддерживал постоянную связь с отцом, через Москву он намеревался перебраться к нему в Сирию. Сотрудники правоохранительных органов 17 апреля сняли его с рейса Душанбе-Москва.

15 апреля текущего года британская газета «Таймс» сообщила, что Гулмурод Халимов был убит в Ираке в результате авиаудара в западной части Мосула. Источники в Таджикистане не подтверждают информацию о ликвидации боевика, и он до сих пор находится в розыске по линии Интерпола.