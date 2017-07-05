Посол Ирана в Азербайджане назвал убийство армянами 2-летней Захры преступлением

2017-07-05 18:05 | www.apa.az | 4

«Последнее событие, смерть ребенка очень опечалила нас. Это преступление».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде, комментируя гибель женщины и ее внучки в результате артобстрела армянами села Алханлы Физулинского района.

Посол отметил, что подобные инциденты осложняют урегулирование нагорно-карабахского конфликта: «Азербайджан дружеская, братская страна. Мы очень сожалеем о случившемся. Занимающаяся урегулированием нагорно-карабахского конфликта Минская группа ОБСЕ должна выполнить взятую на себя миссию».

По словам Джавада Джахангирзаде, в период правления Гейдара Алиева Иран прилагал много усилий для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, однако решить его не удалось: «Иран выступает сторонником мирного урегулирования конфликта. Война в регионе направлена против граждан всех стран. Когда в регионе будет мир, стабильность и внешние силы не будут вмешиваться, то он будет цвести. Завтра тысячи детей могут погибнуть, тысячи женщин - стать вдовами. Поэтому Минская группа ОБСЕ должна выполнить взятую на себя миссию. Иран всегда готов внести вклад в урегулирование конфликта».

Отметим, 4 июля в 20:40 вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы (1967 г.р.) и Гулиева Захра Эльнур гызы (2015 г.р.).

Получившая в результате обстрела осколочные ранения Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы (1965 г.р.) была доставлена в военный госпиталь и прооперирована.