Убиты 5 армянских военнослужащих, трое ранены – ФОТО

2017-07-05 14:52 | www.oxu.az | 7

В результате напряженности вчера ночью на линии фронта вооруженные силы Армении потеряли 5 военнослужащих, еще 3 были ранены.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили на одной из армянских страниц в социальных сетях.

В новости отмечается, что в госпиталь в Ханкенди было доставлено 5 убитых и трое раненых армянских военнослужащих. В настоящее время уточняются имена погибших и раненых.

В новости также отмечается, что в одной из воинских частей в Агдере (переименованный армянами в Мардакерт) зафиксирован факт массового отравления.

Н.О.

