Литературно-музыкальный вечер, посвященный 50-летию фильма "Шур" (ФОТО)

2017-07-05 17:06 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный 50-летию документального фильма "Şur" ("Шур"), организованный Азербайджанским телевидением и радио и Mədəniyyət TV (Телеканал Культура), сообщает Trend Life.

Фильм был снят в 1967 году. Режиссер и автор сценария фильма – Ариф Газиев, оператор - Расим Оджагов (впоследствии известный кинорежиссер, лауреат Государственных премий СССР и Азербайджана, народный артист Расим Оджагов, 1933-2006). В фильме использован симфонический мугам "Шур" выдающегося композитора Фикрета Амирова. Дирижер – маэстро Ниязи.

Режиссер фильма Ариф Газиев, народный артист, старейший мастер мугама Алибаба Мамедов, и ассистент оператора Фазиль Хадиев (ныне главный оператор Азербайджанского телевидения), поделились воспоминаниями о работе над картиной.

Заслуженный деятель искусств, кавалер ордена "Шохрат" Ариф Газиев подготовил для отечественного телевидения около 200 передач, но эта картина имеет особое значение в его творческой биографии.

"В 35-летнем возрасте я снял свой первый фильм "Шур". До этого фильмов про мугам не было. В этом мюзикле впервые был использован симфонический мугам Фикрета Амирова, и я впервые синтезировал мугам, симфонию и танец. Для фильма я пригласил таких ханенде как Ислам Рзаев, Абульфат Алиев, Алибаба Мамедов и Ариф Бабаев. Эта кинолента стала призером девяти Международных фестивалей телевизионных фильмов, а на Киевском кинофестивале стала победителем в номинации "Самый лучший фильм", - отметил режиссера работы.

Гостям была представлена концертная программа. В сопровождении Ансамбля народных инструментов “Xatirə” имени Ахсана Дадашова Азербайджанского телевидения и радио, выступили исполнители мугама - заслуженные артисты Нурия Гусейнова, Фируз Сахавет, Сабухи Иманов, исполнители мугама Айтян Магеррамова, Абгюль Мирзалиев, Айшан Мехтиева. Заслуженный артист Азад Шукюров исполнил газели.

«Шур» (азерб. Şur) - один из больших мугамов и семи основных ладов в азербайджанской музыке.

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(Автор: Вугар Иманов)