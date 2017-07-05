Кубок мира по самбо стартует в Астане

2017-07-05 17:06 | www.trend.az | 3

В рамках Международной специализированной Выставки «ЭКСПО-2017» Этап Кубка мира по самбо на призы Президента РК Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соревнованиях примут участие более 200 самбистов из 16 стран мира. В частности, своих спортсменов на турнире представят Армения, Азербайджан, Беларусь, Болгария, Германия, Грузия, Молдова, Россия, Румыния, Турция, Узбекистан, Кыргызстан, Южная Корея, Япония, Таджикистан и США.

«Этап Кубка мира занимает особое место в календарном плане международных соревнований. Поэтому это мероприятие связано с Первым Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым. Организаторами выступают Министерство культуры и спорта РК, акимат Алматы, Казахстанская федерация спортивного и боевого самбо, Международная федерация самбо», - отметил заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Ерлан Оспанов в рамках пресс-конференции, посвященной спортивному старту.

В пресс-конференции также принял участие президент Федерации самбо Южной Кореи, член Исполнительного комитета Международной федерации самбо Мун Чон Гым.

«Я считаю, что Казахстанская федерация самбо, проводя данное мероприятие на ежегодной основе, играет очень важную роль в повышении статуса самбо не только в Казахстане, но и во всем мире. Я сегодня увидел, что мероприятие проводится на высочайшем уровне, и это обязательно поспособствует становлению самбо олимпийским видом спорта и дальнейшему развитию этого вида спорта», - сказал он.

Главный трофей турнира будет разыгран среди представителей 9 весовых категорий - до 52, 57, 62, 68, 74, 84, 90, 100 и свыше 100 кг у мужчин и у женщин. Соревнования продлятся с 6 по 8 июля 2017 года.