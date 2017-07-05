В армянских соцсетях издеваются над смертью азербайджанского ребенка – ФОТО

2017-07-05 15:10 | www.oxu.az | 5

Убийство в прифронтовом физулинском селе Алханлы двухлетнего ребенка стало своеобразным реактивом, который позволил провести тест на человечность в армянской виртуальной среде, а через нее - и в среде реальной, передает Oxu.Az со ссылкой на Day.Az.

В соцсетях после сообщения об убийстве в результате армянского обстрела маленькой жительницы села Алханлы Захры Гулиевой стали появляться комментарии жуткого содержания.

Конечно, они не носят массового характера, но достаточно показательны. В определенной части армянского общества, к сожалению, молодой его части, наблюдается беспрецедентная ненависть к азербайджанцам. Это и не удивительно. В большинстве это - ровесники «независимости» Армении и оккупации Карабаха, воспитанные исключительно в националистическом духе и в ненависти к соседям. О ненависти говорят учебники, телепрограммы, художественная литература, колыбельные и сказки.

Стоит ли ждать сострадания или хотя бы пристыженного молчания от взращенных на этих сказках и колыбельных людей? Конечно, - нет. Как закономерное следствие - гибель двухлетнего, а точнее 18-месячного азербайджанского ребенка стала объектом иронии и даже радости, порожденной извращенной фантазией.

Оставим это на совести самих комментаторов. Просто напомним, что Армения по числу церквей находится впереди планеты всей, но количество божьих храмов, как видно, никак не влияет на процесс очеловечивания...

Н.О.