Если резолюции СБ ООН по Карабаху не будут выполнены, будут новые жертвы - Зиба Норман

2017-07-05 17:12 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Очевидно, что если резолюции Совета Безопасности ООН по Карабаху не будут выполнены, по-прежнему будут жертвы среди гражданского населения в регионе, сказала Trend по электронной почте в среду директор британского Института трансатлантических и кавказских исследований Зиба Норман (Ziba Norman).

«Непростительно, что произошли потери среди гражданских лиц, и душераздирающая новость, что последней жертвой в Физулинском районе стала маленькая девочка. Есть многочисленные резолюции ООН, и они должны соблюдаться. Самый главный вопрос по-прежнему заключается в том, как это можно сделать», - сказала Норман.

По ее словам, всем следует напомнить о положениях резолюций ООН, в частности резолюции S/RES/884 от 12 ноября 1993, в которой говорится следующее: «Совет Безопасности …призывает правительство Армении использовать свое влияние с целью достичь соблюдения армянами нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики резолюций 822 (1993), 853 (1993) и 874 (1993) и обеспечить, чтобы вовлеченным силам не предоставлялись средства для продолжения их военной кампании…».

По словам Норман, остается ответить на вопрос о том, как выполнить эти резолюции, в противном случае неизбежно, что будет больше невинных жертв.

«Это приводит к вопросу о том, насколько серьезно вовлеченные стороны заинтересованы в решении этого конфликта в соответствии с международным правом», - сказала она.

Как сообщило ранее минобороны Азербайджана, четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Елена Косолапова. Редактор: Ирина Парфёнова)