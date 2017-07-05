Усилия ПА ОБСЕ имеет большое значение для снижения напряженности в зоне конфликтов - Себастьян Курц

2017-07-05 17:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/- Роль парламентариев имеет решающее значение для снижении напряженности в зоне существующих конфликтов и построения доверия, сказал глава МИД Австрии, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске в среду.

Курц упомянул конфликт в Нагорном Карабахе и другие конфликты на пространстве ОБСЕ.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Елена Косолапова)