Завтра состоится жеребьёвка Кубка УЕФА

2017-07-05 18:25 | www.apa.az | 3

Завтра в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьёвка Кубка УЕФА по футзалу. Как сообщает apasport.az, мероприятие начнётся в 16:00 по бакинскому времени.

Жеребьёвка, на которой определятся и соперники чемпиона Азербайджана «Араза» будет состоять из двух частей. Сперва 32 участника квалификационного раунда будут разбиты на 8 групп. Правда, сильнейшая команда Северной Ирландии ещё не определена.

Эти клубы уже посеяны в 5 корзин. Кроме того, стали известны места команд в группах с учётом их рейтинга. В первую корзину посеяны хозяева площадки, а остальные команды расположены с учётом их силы.

Предварительный раунд



Корзина 1/хозяева площадки

«Анортосис» (Кипр)/1

«Мостар» (Босния и Герцеговина)/2

«Уддевалла» (Швеция)/2

«Шармтроллан» (Норвегия)/3

«Копенгаген» (Дания)/3

«Диамант» (Австрия)/3

«Дифферданж» (Люксембург)/4

«Минерва» (Швейцария)/4

Корзина 2/ 3-е место

«Маккаби» Тель-Авив (Израиль)

«Тре Фиори» (Сан-Марино)

«Нарва Юнайтед» (Эстония)

«Рексхем» (Уэльс)

ТМТ (Шотландия)

чемпион Северной Ирландии

Корзина 3/ 2-ое место

«Лео» (Армения)

«Трансильвания» (Ирландия)

«Энкамп» (Андорра)

«Витис» (Литва)

«Арнавуткей» (Турция)

Корзина 4/ 2-ое место

«Титоград» (Черногория)

«Кнооппунт» (Голландия)

«Дукас» (Греция)

«Классик» (Молдова)

«Луксол Сент-Эндрюс» (Мальта)

«Линкс» (Гибралтар)

Корзина 5/ 1-ое место



«Шкупи» (Македония)

«Левски» (Болгария)

«Элвесия» (Англия)

«Рекорд» (Польша)

«Регенсбург»(Германия)

«Флямутари» (Албания)

«Либурн» (Косово)

Матчи этой стадии будут проведены 22-27-го августа. В следующий раунд выйдут только победители групп.

В следующем – основном этапе команды выступят в пути А и пути В. В пути А будут бороться действующий победитель турнира, а также команды, занимающие 1-11-ые и 16-19-ые места в рейтинг-листе. Эти 16 команд составят 4 группы. Этап преодолеют обладатели первых 3 мест в каждой группе.

В пути В выступят команды, занимающие 12-15-ые, 20-23 места и 8 победителей квалификационного раунда. Здесь тоже 16 команд будут разбиты на 4 группы, но этап преодолеют только победители. Здесь выступит и чемпион Азербайджана «Араз». Его встреча с армянскими клубами на этой стадии исключена.

Основной раунд

Путь B



Корзина 6/хозяева площадки

«Слован» (Словакия)/1

«Насионал» (Хорватия)/1

«Сиеви» (Финляндия)/2

«Дева» (Румыния)/2

Корзина 7/3-4-ые места

Победители предварительного раунда

Корзина 8/2-ое место

«Гарж Джисон» (Франция)

«Джорджианс» (Грузия)

Корзина 9/1-ое место

«Араз» (Азербайджан)

«Халле-Гооик» (Голландия)

Путь A



Корзина 10/хозяева площадки

«Экономач» (Сербия)/2

«Лупаренсе» (Италия)/4

«Брезье» (Словения)/4

«Столица» (Беларусь)/4

Корзина 11/4-ое место

«Херсон» (Украина)

Корзина 12/3-е место

«Никарс» (Латвия)

«Пескара» (Италия)

«Брага» (Португалия)

«Гьёр» (Венгрия)

Корзина 13/2-ое место

«Дина» (Россия)

«Динамо» (Россия)

«Хрудим» (Чехия)

Корзина 14/1-ое место

«Интер» (Испания)

«Кайрат» (Казахстан)

«Спортинг» (Португалия)

«Барселона» (Испания)

Отметим, что матчи основного раунда состоятся 10-15-го октября. Жеребьёвка элитного раунда будет проведена 19-го октября.