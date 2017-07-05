Завтра состоится жеребьёвка Кубка УЕФА
2017-07-05 18:25 | www.apa.az | 3
Завтра в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьёвка Кубка УЕФА по футзалу. Как сообщает apasport.az, мероприятие начнётся в 16:00 по бакинскому времени.
Жеребьёвка, на которой определятся и соперники чемпиона Азербайджана «Араза» будет состоять из двух частей. Сперва 32 участника квалификационного раунда будут разбиты на 8 групп. Правда, сильнейшая команда Северной Ирландии ещё не определена.
Эти клубы уже посеяны в 5 корзин. Кроме того, стали известны места команд в группах с учётом их рейтинга. В первую корзину посеяны хозяева площадки, а остальные команды расположены с учётом их силы.
Предварительный раунд
Корзина 1/хозяева площадки
«Анортосис» (Кипр)/1
«Мостар» (Босния и Герцеговина)/2
«Уддевалла» (Швеция)/2
«Шармтроллан» (Норвегия)/3
«Копенгаген» (Дания)/3
«Диамант» (Австрия)/3
«Дифферданж» (Люксембург)/4
«Минерва» (Швейцария)/4
Корзина 2/ 3-е место
«Маккаби» Тель-Авив (Израиль)
«Тре Фиори» (Сан-Марино)
«Нарва Юнайтед» (Эстония)
«Рексхем» (Уэльс)
ТМТ (Шотландия)
чемпион Северной Ирландии
Корзина 3/ 2-ое место
«Лео» (Армения)
«Трансильвания» (Ирландия)
«Энкамп» (Андорра)
«Витис» (Литва)
«Арнавуткей» (Турция)
Корзина 4/ 2-ое место
«Титоград» (Черногория)
«Кнооппунт» (Голландия)
«Дукас» (Греция)
«Классик» (Молдова)
«Луксол Сент-Эндрюс» (Мальта)
«Линкс» (Гибралтар)
Корзина 5/ 1-ое место
«Шкупи» (Македония)
«Левски» (Болгария)
«Элвесия» (Англия)
«Рекорд» (Польша)
«Регенсбург»(Германия)
«Флямутари» (Албания)
«Либурн» (Косово)
Матчи этой стадии будут проведены 22-27-го августа. В следующий раунд выйдут только победители групп.
В следующем – основном этапе команды выступят в пути А и пути В. В пути А будут бороться действующий победитель турнира, а также команды, занимающие 1-11-ые и 16-19-ые места в рейтинг-листе. Эти 16 команд составят 4 группы. Этап преодолеют обладатели первых 3 мест в каждой группе.
В пути В выступят команды, занимающие 12-15-ые, 20-23 места и 8 победителей квалификационного раунда. Здесь тоже 16 команд будут разбиты на 4 группы, но этап преодолеют только победители. Здесь выступит и чемпион Азербайджана «Араз». Его встреча с армянскими клубами на этой стадии исключена.
Основной раунд
Путь B
Корзина 6/хозяева площадки
«Слован» (Словакия)/1
«Насионал» (Хорватия)/1
«Сиеви» (Финляндия)/2
«Дева» (Румыния)/2
Корзина 7/3-4-ые места
Победители предварительного раунда
Корзина 8/2-ое место
«Гарж Джисон» (Франция)
«Джорджианс» (Грузия)
Корзина 9/1-ое место
«Араз» (Азербайджан)
«Халле-Гооик» (Голландия)
Путь A
Корзина 10/хозяева площадки
«Экономач» (Сербия)/2
«Лупаренсе» (Италия)/4
«Брезье» (Словения)/4
«Столица» (Беларусь)/4
Корзина 11/4-ое место
«Херсон» (Украина)
Корзина 12/3-е место
«Никарс» (Латвия)
«Пескара» (Италия)
«Брага» (Португалия)
«Гьёр» (Венгрия)
Корзина 13/2-ое место
«Дина» (Россия)
«Динамо» (Россия)
«Хрудим» (Чехия)
Корзина 14/1-ое место
«Интер» (Испания)
«Кайрат» (Казахстан)
«Спортинг» (Португалия)
«Барселона» (Испания)
Отметим, что матчи основного раунда состоятся 10-15-го октября. Жеребьёвка элитного раунда будет проведена 19-го октября.