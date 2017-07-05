Ирландский премьер встретил Трюдо в «канадских» носках

2017-07-05 15:30 | www.oxu.az | 3

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар встретил главу правительства Канады Джастина Трюдо в красных носках с канадскими символами - кленовыми листьями и конными полицейскими. Трюдо известен своей любовью к ярким носкам, и Варадкар решил подыграть ему.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на BBC, Трюдо приехал в Ирландию с трехдневным визитом. Он стал первым высокопоставленным гостем из-за рубежа, которого принимает Варадкар.

Лидеры обсудят взаимную торговлю. Основным вопросом на переговорах будет реализация соглашения о свободной торговле, которое ЕС и Канада подписали в октябре 2016 года.

Трюдо приехал в Дублин с женой Софи Грегуар и младшим сыном Адрианом. Он планирует также встретиться с президентом Ирландии Майклом Хиггинсом. В конце недели канадский премьер отправится на саммит «большой двадцатки» в Гамбург.

Визит Трюдо в Ирландию обсуждался в мае, когда предшественник Варадкара - Энда Кенни - встретился с премьером Канады в Монреале. Тогда Трюдо надел носки с символикой киносаги «Звездные войны».

Н.О.