Азербайджанское пароходство завершило дноуглубительные работы в рамках "Шах Дениз-2"

2017-07-05 17:18 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" успешно завершило работы по углублению каналов, ведущих к Бакинскому заводу глубоководных оснований (БЗГО), а также расположенных на территории производственной площадки Amec-Tekfen-Azfen (ATA Yard), по заказу нефтесервисной компании Saipem в рамках реализации проекта "Шах Дениз-2", говорится в сообщении ЗАО, распространенном в среду.

Согласно сообщению, на первом этапе проекта с БЗГО были отправлены опорные блоки для будущей платформы "Шах Дениз-2".

"Для этих целей были проведены дноуглубительные работы в канале длиной 349, шириной 95 метров. Объем выкопанного грунта составил 23,3 тысячи кубометров", - говорится в сообщении.

На втором этапе были построены каналы на территории ATA Yard, где велось строительство производственного и жилого модулей будущей платформы "Шах Дениз-2", после чего жилой модуль с помощью баржи STB-1 был отбуксирован в море на точку. В ходе работ в акватории ATA Yard было выкопано 284 555 кубометров грунта.

"В дноуглубительных работах были задействованы землеройное судно "Инженер Баларза Мамедов", мотозавозня для переустановки якорей "Абшеронская-6", три судна-землевоза ("Бакинская-3", "Бакинская-5" и "Бакинская-6") и пассажирское судно "Ильхам Аллахвердиев", причем землевоз "Бакинская-6" был куплен ЗАО специально для ускорения работ по проекту. Также к процессу с целью точного определения глубины и определения объема работ было привлечено судно "Орион 12", на борту которого установлено современное измерительное оборудование", - сказано в информации.

Мобилизация вышеуказанного флота завершилась в акватории БЗГО в декабре 2016 года, после чего начала дноуглубительные работы, которые были завершены в январе 2017 года. Работы в акватории ATA Yard были завершены в июне.

ЗАО также отметило, что данный проект стал значимым с точки зрения привлечения в страну иностранной валюты, а также с точки зрения приобретенного опыта.

В рамках реализации проекта "Шах Дениз-2" добыча газа увеличится с девяти до 25 миллиардов кубометров в год. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения "Шах Дениз" будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского и Трансадриатического газопроводов.

Контракт на разработку газоконденсатного месторождения был подписан четвертого июня 1996 года. Запасы месторождения "Шах Дениз" оцениваются в 1,2 триллиона кубических метров газа и 240 миллионов тонн конденсата.

Долевое распределение среди участников соглашения следующее: BP (оператор) - 28,8 процента, "AzSD" - 10 процентов, "SGC Upstream" - 6,7 процента, "Petronas" - 15,5 процента, "Lukoil" - 10 процентов, NICO - 10 процентов и TPAO - 19 процентов.

(Автор: Максим Цурков)

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