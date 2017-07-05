На строительство автодороги в Тертере выделено 7 млн. манатов

2017-07-05 18:33 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Тертер-Суйдимли-Гарадаглы-Саров Тертерского района.

Как передает АПА-Экономикс, в соответствии с распоряжением, с целью строительства автомобильной дороги Тертер-Суйдимли-Гарадаглы-Саров, соединяющей 20 населенных пунктов, где проживают 24 тыс. человек, из средств, предусмотренных в разделе расходов госбюджета на 2017 год на государственные капиталовложения для строительства и реконструкции автомобильных дорог, ОАО «Азеравтойол» выделено 7,0 млн. манатов.