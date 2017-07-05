Месси продлил контракт с «Барселоной»

2017-07-05 15:44 | www.oxu.az | 6

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продлит контракт с каталонским клубом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Чемпионат, об этом сообщает пресс-служба испанской команды. Новый договор рассчитан до 2021 года.

Сообщается, что контракт с 30-летним футболистом будет подписан в ближайшие недели, когда Лионель Месси вернётся в команду для начала предсезонной подготовки. Прежний договор истекал летом 2018 года.

«Клуб очень доволен достигнутой договоренностью и преданностью Месси – лучшего игрока в истории, который всю профессиональную карьеру провел в «Барселоне» и привел команду к эре необыкновенного успеха, которого никогда не видели в мировом футболе», - говорится на сайте «Барселоны».

Н.О.