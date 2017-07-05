В Баку транссексуал устроил скандал в кабинете врача – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-07-05 15:52 | www.oxu.az | 6

В больнице, где отказались обследовать транссексуала, прокомментировали инцидент.

Как сообщил Oxu.Az анонимный источник, транссексуал обратился в больницу для гинекологического обследования:

«По закону в паспорте он указан как мужчина. Это представитель сексуальных меньшинств. Почему его должен обследовать врач-гинеколог? У него ведь мужские половые органы, и его должен осматривать уролог. Это одна сторона, а есть и другая: какая женщина согласится, чтобы ее обследовал врач, который до этого осматривал мужчину?».

13:05

В Баку врач отказался лечить представителя сексуальных меньшинств.

Как передает Oxu.Az, разозлившись на такое отношение к себе, пациент устроил скандал.

«Какая тебе разница, кто я? Я не мужчина, а женщина! Транссексуал!».

Видео было выложено в социальных сетях и вызвало многочисленные обсуждения.

З.Г.