Катар заявил, что "не мягок" в отношении террористов

2017-07-05 17:19 | www.trend.az | 3

Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани заявил, что его страна борется с терроризмом, передает РИА Новости.

"Мы обходимся с терроризмом как угодно, но не мягко… Мы сотрудничаем со спецслужбами Великобритании и США по этому вопросу", — заявил министр, выступая с докладом в Королевском институте международных отношений (Chatham House, Четем хаус) в Лондоне.

По его словам, его страна борется с агрессивными "идеологиями, влияющими на умы молодежи". По его словам, Катар готов к диалогу, чтобы разрешить разногласия с соседями.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.