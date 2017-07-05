Французский сенатор: Сколько еще должно погибнуть азербайджанцев?

2017-07-05 16:00 | www.oxu.az | 7

«Отсутствие у международного сообщества мужества и воли для решения нагорно-карабахского конфликта вновь стало причиной пролитой крови азербайджанцев».

Как передает Oxu.Az, это сказала Trend в среду французский сенатор, вице-председатель комитета по иностранным делам Сената Натали Гуле.

«Как долго страна может терпеть незаконную оккупацию 20 процентов своей земли? Сколько еще смертей впереди?», - вопрошает Гуле.

Натали Гуле выразила глубокие соболезнования семьям погибших, а также народу Азербайджана, который отважно борется за освобождение своих земель.

«Хочу выразить свою солидарность с беженцами и временно перемещенными лицами и заверить их в том, что мы будем работать над решением проблемы», - сказала Гуле.

По ее словам, все устали слушать о том, что нагорно-карабахский конфликт замороженный.

«Думаю, Азербайджан должен призвать Совет Безопасности ООН, чтобы было созвано экстренное заседание вместе с сопредседателями Минской группы для обсуждения этой ситуации», - отметила Гуле.

A.M.