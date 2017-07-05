Назначенное в связи с убийством армянами 2-летней Захры шествие перед 3 посольствами отложено

2017-07-05 19:12 | www.apa.az | 3

Об этом АПА сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта.

Как и сообщалось, ряд молодежных организаций хотел провести шествиу в связи с убийством армянами 2-летней Захры Гулиевой.

По итогам сегодняшней встречи в министерстве с молодежными организациями было принято решение о том, что по имеющейся практике, прямые встречи с международными организациями, заявления, обращения и самое главное использование социальных ресурсов дают больший эффект в оповещении мировой общественности о вандализме, терроризме и актах насилия, к которым прибегают армяне в ходе своей агрессии против азербайджанцев. По этой причине было принято решение отложить проведение шествия на более поздний срок.

Напомним, 4 июля в 20:40 вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы (1967 г.р.) и Гулиева Захра Эльнур гызы (2015 г.р.). Получившая в результате обстрела осколочные ранения Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы (1965 г.р.) была доставлена в военный госпиталь и прооперирована.