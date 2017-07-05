Омбудсмен обратилась к международным организациям в связи с событиями в Алханлы

2017-07-05 16:20 | www.oxu.az | 3

Уполномоченная по правам человека Азербайджана (Омбудсмен) Эльмира Сулейманова распространила заявление в связи с убийством ВС Армении мирных граждан в селе Алханлы Физулинского района и обстрелом гражданских объектов.

Как сообщили Oxu.Az в аппарате Омбудсмена, в заявлении говорится, что 4 июля ВС Армении в очередной раз целенаправленно и намеренно обстреляли из 80 и 120-мм минометов и гранатометов населенные пункты и гражданские объекты в селе Алханлы Физулинского района, где проживает большое число гражданского населения.

«Оккупационная политика Армении демонстрирует, что она представляет серьезную угрозу для мира и развития не только в Азербайджане, но и во всем регионе. Надеясь, что в скорейшем времени будут восстановлены справедливость и мир, дана международная юридическая оценка этим преступлениям против человечности, преступники будут наказаны, оккупантская Армения будет наказана в соответствии с уставом ООН, я призываю международные организации, мировые государства и коллег приложить совместные решительные усилия и принять меры для того, чтобы положить конец агрессии Армении, освободить оккупированные земли Азербайджана, вывести армянские военные силы с этих территорий, восстановить признанные ООН и миром государственные границы Азербайджана, вернуть сотни тысяч вынужденных переселенцев на свои родные земли», - отмечено в заявлении.

Заявление было направлено генсеку ООН, в Совет безопасности ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека, ЮНЕСКО, в Организацию исламского сотрудничества, Еврокомиссию, Европейский совет, ОБСЕ, Международный и Европейский институты омбудсменов, Азиатскую Ассоциацию Омбудсменов, Европейскую сеть уполномоченных по правам детей (ENOC), Международное бюро мира, омбудсменам разных стран, в посольства Азербайджана в иностранных государствах и посольства зарубежных стран в нашей республике, а также в диаспорские организации Азербайджана.

Отметим, 4 июля в 20:40 вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы 1967 г.р. и Гулиева Захра Эльнур гызы 2015 г.р. Получившая в результате обстрела осколочные ранения Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы 1965 г.р. была доставлена в военный госпиталь и прооперирована.

Э.Ш.