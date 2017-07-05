Ассоциация друзей Азербайджана во Франции решительно осуждает нападения ВС Армении на гражданское население

2017-07-05 17:28 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Ассоциация друзей Азербайджана во Франции решительно осуждает провокационные действия вооруженных сил Армении против гражданского населения Азербайджана.

«Мы выражаем соболезнования всему азербайджанскому народу и семьям невинных жертв обстрела азербайджанского села в Физулинском районе вооруженными силами Армении», - говорится в сообщении Ассоциации друзей Азербайджана во Франции, подписанном ее президентом Жан-Франсуа Манселем.

В сообщении отмечается, что прямые и преднамеренные нападения вооруженных сил Армении на гражданское население и инфраструктуру представляют собой серьезное нарушение международного права и прав человека, в частности Женевской конвенции 1949 года, Конвенции о правах ребенка и Конвенции о защите прав человека.

Ассоциация друзей Азербайджана во Франции выражает сожаление по поводу бездействия Минской группы ОБСЕ в решении нагорно-карабахского конфликта.

«Статус-кво в нагорно-карабахском конфликте приводит только к трагической конфронтации. Надеемся, что международное сообщество отреагирует на провокационные действия Армении в ближайшее время и потребует выполнения соответствующих резолюций Совбеза ООН. Армения должна понять, что она не может вечно продолжать незаконную оккупацию азербайджанских земель, преподнося себя мировому сообществу как жертву этого конфликта», - говорится в сообщении.

Ранее минобороны Азербайджана сообщило, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)