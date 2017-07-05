Температура воздуха в Баку была на 2,7 градуса выше климатической нормы – минэкологии (Эксклюзив)

2017-07-05 17:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Четвертого июля температура воздуха в Баку была на 2,7 градуса выше климатической нормы, сказал в среду Trend главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.

По его словам, вчера днем максимальная температура воздуха в Баку была 37 градусов, а ночью 26 градусов. В Сумгайыте днем было 40 градусов, ночью 26-27 градусов тепла.

Асиф Вердиев добавил, что несмотря на высокую температуру, такая погода не считается аномальной и характерна для июля.

Главный гидролог напомнил, что в прошлые годы в Баку и на Абшеронском полуострове тоже наблюдалась жаркая погода. Так, 12 июля 2010 года и 22 июля 2011 года в Баку была зафиксирована 40-градусная жара, но в июле в Баку не наблюдалась температура выше 40 градусов.

Как сказал Вердиев, сегодня со второй половины дня до утра субботы в Баку и на Абшеронском полуострове временами будет усиливаться северо-западный ветер, ожидается понижение температуры на 4-6 градусов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)