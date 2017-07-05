Врач о состоянии здоровья народной артистки

2017-07-05 16:28 | www.oxu.az | 3

Как сообщалось, народная артистка Азербайджана Беюкханым Алиева в настоящее время проходит лечение в реанимационном отделении Городской клинической больницы №1.

Врач-реаниматолог Тарана Рустамова сообщила Oxu.Az о состоянии здоровья больной.

«Ее состояние относительно стабилизировалось, повторного кровотечения не наблюдалось. Она поступила в больницу вчера утром в тяжелом состоянии с язвой двенадцатиперстной кишки. Если вновь начнется острое кровотечение, то будет осуществлено оперативное вмешательство. В настоящее время необходимости в этом нет. Но уровень гемоглобина у больной очень низкий. Лечение продолжается», - сказала врач.

Айтен Садыгзаде

