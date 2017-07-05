SOCAR ввела в эксплуатацию новую скважину на Каспии

2017-07-05 17:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR будет дополнительно добывать более 39 тысяч тонн нефти и более 10 миллионов кубометров газа ежегодно за счет ввода в эксплуатацию новой скважины на морском месторождении "Гюнешли", говорится в сообщении госкомпании, распространенном в среду.

Скважина №355 была пробурена с платформы №14.

Нефть с дебитом 107 тонн в сутки и газ с дебитом 27600 кубометров в сутки извлекаются в интервале 2985-2974 метра, говорится в сообщении.

Месторождение "Гюнешли" играет важную роль в нефтегазовой промышленности Азербайджана. Мелководная часть месторождения разрабатывается SOCAR самостоятельно, а глубоководная - в составе блока "Азери-Чираг-Гюнешли" (совместно с иностранными партнерами).

В январе-мае 2017 года SOCAR добыла на офшорных и оншорных месторождениях страны 3,1 миллиона тонн нефти против 3,16 миллиона тонн, добытых за аналогичный период 2016 года.

В 2016 году SOCAR добыла 7,52 миллиона тонн нефти против 8,16 миллиона тонн, добытых в 2015 году. Всего в Азербайджане в прошлом году объем добычи нефти составил 41,03 миллиона тонн против 41,58 миллиона тонн, добытых за 2015 год.

В состав SOCAR входят предприятия по добыче нефти и газа на море и суше - ПО "Азнефть"; предприятия химической промышленности, объединенные в компании "Азерикимья"; ПО "Азеригаз", занимающееся распределением в республике добытого газа; нефте- и газоперерабатывающие предприятия, сервисные компании, учреждения, занимающиеся геофизическими и буровыми работами.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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