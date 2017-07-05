Германия совершает политический суицид – Эрдоган

2017-07-05 17:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Германия, запрещая выступления перед турецкой диаспорой, совершает политический суицид, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает в среду телеканал TRT Haber.

По словам Эрдогана, у него нет никаких личных конфликтов с Ангелой Меркель, как утверждают некоторые СМИ.

«Турция и Германия нуждаются друг в друге», - сказал Эрдоган.

29 июня турецкие СМИ со ссылкой на диписточник в МИД Германии сообщили, что Германия против выступления президента Турции Эрдогана перед представителями турецкой общины в рамках саммита G20, который пройдет 7-8 июля в Гамбурге.

Как пишут СМИ, ожидалось, что президент Эрдоган во второй день саммита выступит с речью перед представителями турецкой общины.

По официальным данным, в настоящее время в Германии проживают 3,5 миллиона турков.

Отношения между Турцией и Германией обострились в конце прошлого года после того, как Анкара за день до начала визита группы немецких депутатов на военную базу «Инджирлик» проинформировала МИД ФРГ о невозможности такой поездки.

После этого канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит поиск альтернативы для перемещения немецкого военного контингента с базы «Инджирлик» в соседние страны.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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