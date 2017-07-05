Страшная материнская месть: Женщины переломали ноги педофилу – ВИДЕО

2017-07-05 16:48 | www.oxu.az | 3

Матери одной из индийских общин решили расквитаться с преступником за содеянное им жуткое преступление, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

Предполагаемый педофил был связан и избит палками несколькими женщинами после того, как его обвинили в сексуальном насилии над ребёнком.

Связанный мужчина даже не пытается сопротивляться, а смиренно лежит на земле. Видеоролик заканчивается фрагментом, снятым местным полицейским: педофил продолжает лежать на земле, а собравшаяся вокруг толпа решает, что следует делать с ним дальше. Подробности изнасилования неизвестны.

Сексуальное насилие является одной из самых главных проблем Индии. Число одних лишь зарегистрированных случаев достигает десятков тысяч в год. Настоящие цифры ещё страшнее, ведь многие жертвы насилия не распространяются о том, что с ними произошло. Поскольку насилие внутри семьи не наказуемо законом, это усугубляет существующую ситуацию.

Н.О.