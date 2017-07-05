ОИС осудила обстрелы азербайджанского села

2017-07-05 17:00 | www.oxu.az | 4

«Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) осуждает любое применение силы и считает, что любые споры должны решаться мирными средствами».

Как передает Oxu.Az, об этом сказали Trend в организации, комментируя военную провокацию Армении.

«ОИС осуждает обстрел азербайджанского села в Физулинском районе вооруженными силами Армении, который привел к гибели невинных гражданских лиц.

Генеральный секретариат ОИC вновь заявляет о своей давней позиции в отношении агрессии Армении против Азербайджанской Республики и считает, что решение этой проблемы - это немедленное выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и вывод всех армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий.

ОИС продолжает поддерживать мирное урегулирование конфликта и считает, что необходимо предпринять все усилия для предотвращения обострения ситуации», - говорится в заявлении организации.

Н.О.