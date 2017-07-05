Беларусь построит самую безопасную атомную станцию - Лукашенко

2017-07-05 17:43 | www.trend.az | 4

В Беларуси будет построена самая безопасная атомная станция при неукоснительном соблюдении норм и стандартов МАГАТЭ. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании, посвященном торжественному открытию 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ, передает Белта.

"Не планировал подробно останавливаться на теме Белорусской АЭС. Но в одном из проектов решений, представленных на ваше рассмотрение, предлагалось высказать "глубокую обеспокоенность" тем, как мы строим АЭС. Благо, что разум восторжествовал, и данное решение не было одобрено, - отметил глава государства. - Но я хотел здесь задать один вопрос тем, кто поднимает эту тему: мы что, единственная страна, которая строит атомную электростанцию? Нет. Мы что, обладаем десятками энергетических атомных блоков? Нет!"

"Я гарантирую вам, европейцам, несмотря на то что мы не единственная страна, которая занимается мирным атомом: мы построим самую безопасную станцию. У нас после катастрофы в Чернобыле не так просто было принять это решение. И мы понимаем сегодня, что главный вопрос - безопасность. То, что волнует и европейцев, и наших соседей. Мы намерены завершить строительство этой станции в срок с неукоснительным соблюдением норм и стандартов МАГАТЭ", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко также информировал, что после закрытия Игналинской АЭС в Литве Беларусь пригласила желающих граждан Литвы работать на БелАЭС. "И многие литовцы, специалисты, атомщики, приехали к нам работать", - отметил он.

По словам Президента, запуск Белорусской атомной электростанции станет выходом на новый технологический уровень, это также немаловажно для повышения энергетической независимости государства.

Белорусская АЭС строится по российскому проекту АЭС-2006 в 18 км от Островца (Гродненская область). Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020-м.